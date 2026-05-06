«Зенит» анонсировал завершение карьеры Кержакова

Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков завершит выступления за петербургскую команду после окончания сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба в Telegram-канале.

«Михаил Кержаков, являющийся игроком-рекордсменом клуба по числу трофеев, попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка», — указано в сообщении.

Церемония прощания состоится в матче 29-го тура Российской премьер-лиги, когда «Зенит» на своем поле примет «Сочи» 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Кержаков, которому 39 лет, воспитанник СШОР «Зенит». В своей карьере он сыграл за петербургский клуб 138 матчей во всех турнирах, в 54 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также голкипер по ходу карьеры выступал за ульяновскую «Волгу», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург».

В сентябре 2022 года он был впервые в карьере вызван в сборную России.

Михаил Кержаков — младший брат бывшего нападающего сборной России и «Зенита» Александра Кержакова.

Ранее футболист сборной России перенес операцию из-за травмы.

 
