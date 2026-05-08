Назван лучший тренер месяца в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Сергей Богданович победил в голосовании легенд РПЛ и болельщиков, немного опередив Хуана Карседо! Комментаторы же признали лучшим Игоря Осинькина», — сказано в заявлении пресс-службы.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, выиграв с клубом шесть чемпионских титулов.

В 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 62 очка. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко. На третьем месте располагается «Локомотив» с активом 48 очков.

Ранее «Зенит» анонсировал завершение карьеры Михаила Кержакова.