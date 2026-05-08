Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Глава РПЛ допустил проведение товарищеского турнира в межсезонье

Алаев: РПЛ может провести товарищеский турнир в межсезонье
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о рассмотрении варианта провести товарищеский турнир в период между завершением сезона-2025/26 и стартом нового чемпионата. Его слова передает РИА Новости.

«Это наша инициатива, мы ее прорабатываем. Очень аккуратно скажу — вероятность того, что состоится хороший летний турнир, есть. Что касается количества клубов, не будем забегать вперед. Могу сказать, что не больше, чем на Зимнем кубке», — сказал Алаев.

Текущий сезон завершится 17 мая 2026 года. Начало следующего розыгрыша чемпионата страны запланировано на 26 июля.

С 2023 года во время зимней паузы в чемпионате РПЛ проводит Зимний кубок. Дважды победителем этого турнира становился московский «Спартак», один раз — петербургский «Зенит». Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут три матча. 29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее Валерий Карпин назвал желаемых соперников сборной России.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!