Тренер «ПСЖ» пригласил игроков команды на день рождения, а сам не пришел

Энрике пригласил игроков «ПСЖ» на день рождения, на который не пришел

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике пригласил футболистов команды в ресторан Prunier по случаю своего 56-летия, однако сам на мероприятие не явился. Об этом пишет Le Parisien.

Энрике забронировал столик в ресторане недалеко от Триумфальной арки и предоставил игрокам возможность отпраздновать день без своего присутствия.

Испанский специалист возглавляет парижский клуб с 2023 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Франции и Кубок Франции, трижды — Суперкубок страны, а также завоевала Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

6 мая «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (6:5) вышел в финал турнира.

Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее УЕФА включил сейв Матвея Сафонова в топ лучших в Лиге чемпионов.