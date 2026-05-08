Стали известны участники финалов Еврокубков

Английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург» стали финалистами Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что «Астон Вилла» на домашнем стадионе переиграла английскую команду «Ноттингем» со счетом 4:0.

«Фрайбург» обошел португальскую «Брагу» со счетом 3:1, в первом матче уступил – 1:2.

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Действующим победителем турнира (сезон 2024/2025) является английский клуб «Тоттенхэм Хотспур». В финале турнира 2025 года они обыграли «Манчестер Юнайтед».

В завершающем матче Лиги конференций УЕФА встретятся английский клуб «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано».

В полуфинале англичане обошли украинцев из «Шахтера» со счетом 2:1.

«Райо Вальекано» в ответном противостоянии со «Страсбургом» в гостях повторил результат домашнего матча – 1:0.

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в Лейпциге.

