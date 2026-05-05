В ФИФА рассматривают альтернативный вариант по допуску России

Sport24: ФИФА рассматривает вопрос с допуском молодежных и женских команд России

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не обсуждал напрямую вопрос о возвращении России, однако подобные разговоры велись в кулуарах. Об этом пишет Sport24.

Согласно опубликованной информации, обсуждался вариант с возвращением молодежных сборных до 17 лет и женских команд. Этот формат поддерживают страны Южной Америки, Африки и Азии.

При этом возвращение основной сборной России и клубов пока выглядит более сложным вопросом. До выборов президента ФИФА нынешний глава организации Джанни Инфантино не намерен форсировать этот вопрос.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее появилась информация, что возвращение России в международный футбол могут отложить до 2027 года