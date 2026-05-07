«Не только для себя, но и для всех»: Джокович об идее бойкотировать турниры из-за призовых

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции турнира серии «Мастерс» в Риме выразил поддержку идее бойкотировать турниры Большого шлема из-за ситуации с количеством призовых для спортсменов.

«Игроки знают, что я всегда их поддерживал и буду поддерживать. Появляются новые поколения. Я рад, что лидеры нашего спорта, такие как Соболенко, готовы поднимать эти вопросы и понимать, как работает теннисная политика и ее нюансы, и что нужно сделать не только для себя, но и для всех», — заявил он.

5 мая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая и саму Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Ранее вторая ракетка мира выразила готовность поддержать бойкот Соболенко.