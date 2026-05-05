Первая ракетка мира Соболенко готова устроить бойкот из-за призовых

Теннисистка Соболенко: в какой-то момент мы объявим бойкот из-за призовых
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Риме заявила о готовности устроить бойкот из-за недовольства призовыми, которые получают спортсмены в теннисе.

«Я определенно заслуживаю большей оплаты в процентах от призовых. Очень надеюсь, что в результате всех этих переговоров мы в какой-то момент придем к решению, которое устроит всех. В какой-то момент мы объявим бойкот», — заявила она.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее Мирра Андреева поднялась на седьмую строчку мирового рейтинга WTA.

 
