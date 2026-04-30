Во Франции объяснили, почему Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю

Во Франции объяснили, почему Сафонов и Шевалье не в списке лучших вратарей лиги

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов не вошел в список номинантов на звание лучшего голкипера сезона во французской Лиге 1 из-за недостаточного количества проведенных матчей, сообщает RMC Sport.

Для выдвижения кандидатуры вратарю необходимо сыграть минимум 15 встреч в чемпионате к моменту голосования. Сафонов провел 12 матчей. Его конкурент по команде Люка Шевалье принял участие в 17 играх, но не был выбран коллегами.

В число номинантов вошли Доминик Грейф («Лион»), Эрве Коффи («Анже»), Майк Пендерс («Страсбург»), Робен Риссер («Ланс») и Брис Самба («Ренн»). Победитель будет объявлен после завершения сезона.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

