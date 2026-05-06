«Спартак» и ЦСКА назвали составы на Кубок России

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на финал Пути регионов Кубка России

Московский «Спартак» и столичный ЦСКА объявили стартовые составы на матч финала Пути регионов Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Жоао Виктор, Данилов, Бандикян, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Гонду, Мусаев.

Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников.

В полуфинале Пути регионов «Спартак» в серии послематчевых пенальти переиграл петербургский «Зенит», а ЦСКА оказался сильнее самарских «Крыльев Советов». В Российской премьер-лиге красно-белые идут на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 48 баллов, а армейская команда расположилась на шестой строчке с 45-ю очками.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» сражается с московским «Динамо». Свой матч эти команды проведут 7 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее был назван претендент на победу в дерби «Спартак» — ЦСКА.