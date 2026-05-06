Назван претендент на победу в дерби «Спартак» — ЦСКА

Известный российский тренер Юрий Семин в преддверии матча финала Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА спрогнозировал исход встречи. Его слова передает «Чемпионат».

«Преимущество, наверное, есть у «Спартака». Они лучше играли в последнее время, выглядели качественнее и агрессивнее. Но у ЦСКА поменялся тренер, это часть футбола. А сыграет это в лучшую сторону или нет, определит дерби», — сказал Семин.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Матч, который пройдет 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, начнется в 20:00 по московскому времени. После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Спартак» занимает 5-е место с активом 46 очков.

