«Справедливо увольняют»: Губерниев об уходе Челестини из ЦСКА

Губерниев: Челестини — дутая фигура абсолютно и плохой тренер
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал справедливым увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера московского ЦСКА. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это урок абсолютно всему российскому футболу. Приглашают человека, который, кроме мании величия, не основанной ни на чем, вообще больше ничем не обладает. Он ни черта не понимает. Поэтому его справедливо увольняют. Он еще хотел систему подготовки юных футболистов перестроить… Абсолютно дутая фигура», — сказал Губерниев.

Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон. Вместе со швейцарским специалистом клуб покидают члены его штаба: Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 45 очками занимают шестое место. В последнем матче армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал бесхарактерной команду при Челестини.

 
