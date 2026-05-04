«Создается впечатление, что идет помощь команде»: легенда РПЛ высказался о работе судей

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о спорных моментах в работе арбитров в матчах Российской премьер-лиги, заявив, что непонятно, какие трактовки используются при назначениях пенальти за попадание мяча в руку.

«Если смотреть логически, то если мяч в руку попадает, это уже пенальти. Ну, должна же быть какая-то система в работе VAR. Если есть препятствие игроку, который нанес удар, если мяч действительно попал в руку и это оказало какое-то влияние, тогда да, это пенальти. Должна быть какая-то трактовка, чтобы и тренеры, и футболисты, и журналисты, и эксперты четко понимали, в каких случаях назначается пенальти. Потому что на сегодняшний день получается, VAR вмешивается в ту ситуацию, где он, по большому счету, и не нужен. И создается впечатление, что идет помощь той или иной команде. РФС и судейский комитет должны обозначить определенные трактовки, чтобы все действительно понимали, за что назначаются пенальти. А так можно вспомнить много игр – где-то после попадания в руку пенальти назначаются, где-то нет. Но зрителям все эти моменты непонятны», — считает Деменко.

За два тура до конца чемпионата действующий обладатель титула «Краснодар» лидирует, опережая на одно очко санкт-петербургский «Зенит». В гонке за третье место «Локомотив» на два очка опережает «Спартак», на четыре впереди калининградской «Балтики», с которой встретится в следующем туре, и на пять очков набрал больше ЦСКА.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением о допинговом скандале Заболотного.