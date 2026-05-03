«Спартак» выступил с заявлением о допинговом скандале Заболотного

Московский «Спартак» выступил с официальным заявлением о положительной допинг-пробе нападающего Антона Заболотного, передает «Матч ТВ».

«Антон был уведомлен о неблагоприятном результате его пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Он был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено», — сообщили в клубе.

Заболотному может грозить от предупреждения до отстранения на несколько лет. Решение по санкциям против игрока, предположительно, огласят после завершения его контракта с клубом.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Ранее Заболотный заявил о намерении доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.

 
