Тренер «Зенита» восторженно отозвался о матче с ЦСКА

Тренер «Зенита» назвал матч с ЦСКА одной из лучших гостевых игр сезона
Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра назвал выездной матч с ЦСКА в числе лучших для своей команды в текущем сезоне, передает РИА Новости.

«Мы хорошо провели матч, это была одна из лучших игр на выезде. Даже после пропущенного мяча мы были уверены, что сможем отыграться. Команда показала характер, динамичный и темповой футбол. Мы победили заслуженно. Это один из наших лучших гостевых матчей», — сказал де Оливейра.

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» завершился со счетом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

Ранее футболист «Зенита» Александр Соболев отреагировал на гол в матче с ЦСКА.

 
