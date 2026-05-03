Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Сочи» стал лидером РПЛ по очкам, набранных в последних пяти играх

«Сочи» стал лидером РПЛ по очкам за последние пять игр
ФК «Динамо» Москва

«Сочи» стал лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству очков, набранных за последние пять игр.

«Сочи» одержал победу в четырех из пяти матчей. «Сочи» уступил московскому «Динамо» (0:2), но оказался сильнее ЦСКА (1:0), «Ростова» (1:0), «Крыльев Советов» (2:1) и «Оренбурга». Суммарно команда набрала 12 очков. У лидирующих в национальном первенстве «Зенита» и «Краснодара» по 11 баллов.

До конца сезона у сочинцев остались игры против «Зенита» и «Ахмата».

3 мая «Сочи» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл Кирилл Кравцов на 7-й минуте. На 33-й минуте Кравцов забил второй мяч, его ассистентом выступил Руслан Магаль. третий гол «Сочи» Кравцов оформил на 67-й минуте после передачи Владимира Ильина. Единственный мяч оренбургской команды забил Алешандре Жезус на 69-й минуте.

«Сочи» продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ. В турнирной таблице команда идет на последнем месте, набрав 21 очко.

Ранее «Уфа» не явилась на матч ФНЛ со «СКА-Хабаровском».

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!