«Сочи» стал лидером РПЛ по очкам, набранных в последних пяти играх

«Сочи» стал лидером РПЛ по очкам за последние пять игр

«Сочи» стал лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству очков, набранных за последние пять игр.

«Сочи» одержал победу в четырех из пяти матчей. «Сочи» уступил московскому «Динамо» (0:2), но оказался сильнее ЦСКА (1:0), «Ростова» (1:0), «Крыльев Советов» (2:1) и «Оренбурга». Суммарно команда набрала 12 очков. У лидирующих в национальном первенстве «Зенита» и «Краснодара» по 11 баллов.

До конца сезона у сочинцев остались игры против «Зенита» и «Ахмата».

3 мая «Сочи» обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл Кирилл Кравцов на 7-й минуте. На 33-й минуте Кравцов забил второй мяч, его ассистентом выступил Руслан Магаль. третий гол «Сочи» Кравцов оформил на 67-й минуте после передачи Владимира Ильина. Единственный мяч оренбургской команды забил Алешандре Жезус на 69-й минуте.

«Сочи» продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ. В турнирной таблице команда идет на последнем месте, набрав 21 очко.

Ранее «Уфа» не явилась на матч ФНЛ со «СКА-Хабаровском».