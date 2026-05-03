Андреева и Шнайдер проиграли финал турнира в Мадриде

Теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в финале парного турнира в Мадриде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале парного турнира WTA-1000 в Мадриде, Испания.

Их соперницами были чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд. Встреча, которая длилась 1 час 29 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:2), 6:2.

Андреева и Шнайдер не сделали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку, а также смогли реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Синякова и Таунсенд подали навылет один раз, шесть раз ошиблись на подаче и реализовали три брейк-пойнта из шести.

Андреева и Шнайдер в паре выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр — 2024.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее Андреева проиграла финал личного турнира в Мадриде украинке Марте Костюк.