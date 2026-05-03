«Сочи» обыграл «Оренбург» в борьбе аутсайдеров РПЛ

«Сочи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл Кирилл Кравцов на 7-й минуте. На 33-й минуте Кравцов забил второй мяч, его ассистентом выступил Руслан Магаль. третий гол «Сочи» Кравцов оформил на 67-й минуте после передачи Владимира Ильина. Единственный мяч оренбургской команды забил Алешандре Жезус на 69-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сергей Цыганок.

«Сочи» продолжает борьбу за сохранение прописки в РПЛ. В турнирной таблице команда идет на последнем месте, набрав 21 очко. «Оренбург» расположился в зоне стыковых матчей — на 13-м месте. В активе команды 26 баллов.

В следующем туре национального первенства сочинский клуб сразится 10 мая на выезде с петербургским «Зенитом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 15:00 по московскому времени. Оренбургская команда в этот же день на своем стадионе примет самарские «Крылья Советов», начала игры — 12:30 мск.

