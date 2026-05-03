«ЦСКА стал сильнее»: Челестини об уходе Дивеева в «Зенит»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что не считает ошибкой обмен защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и приход в ЦСКА нападающего Лусиано Гонды. Его слова передает «Чемпионат».

«Обмен Дивеева на Гонду не был ошибкой. Эта команда лучше, чем она была осенью. Я убежден в этом. Да, она не функционирует так, как в первые полгода. Но команда стала сильнее», — заявил Челестини.

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» завершился со счетом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

