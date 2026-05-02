Тренер ЦСКА объяснил, почему проиграли «Зениту»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что его команда потерпела заслуженное поражениеЕго слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

« Неплохо провели первый тайм, нас не хватило немного метров, чтобы забить. Очень жаль, что мы пропустили со стандарта — после этого я в перерыве сказал, что если мы хотим выиграть у «Зенита», мы должны первые 10-15 минут второго тайма провести максимально сконцентрировано. К сожалению, после 55-й минуты счет был уже 1:3. Если такое происходит, то говорить не о чем», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

