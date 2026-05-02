В «Зените» сравнили Вендела с лидером «Баварии»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что полузащитник Вендел немного уступает по качествам Йозуа Киммиху из «Баварии». Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сравнивать их, наверное, не очень верно, вопрос критериев, по каким критериям это делать. Вендел — этот игрок, который больше двигается с мячом на ведении, продвигает мяч за счет него, а Киммих обладает потрясающей передачей. В этом отношении они немного разные. Если брать карьеру, Вендел играет в России, а Киммих выступает в Лиге чемпионов за «Баварию» — это сравнение будет не в пользу Вендела, при всем уважении к таланту и его способностям, которые у него, безусловно, есть», — заявил Семак.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

