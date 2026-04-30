«До конца сезона доработает и все»: ветеран ЦСКА о работе Челестини в команде

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин назвал возможные сроки увольнения главного тренера армейцев Фабио Челестини. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не готов делать выводы по ЦСКА, так как не смотрел последние пару туров команды. Но понятно, что ситуация с Челестини напряженная. Мое мнение простое — результат есть, значит тренер тренирует. Если нет — увольняют. ЦСКА сейчас шестой, но это не то, место, которая команда должна занимать. Я думаю, что он до конца сезона доработает и все», — сказал Галямин.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».

Ранее стало известно, в какой клуб может уйти Челестини из ЦСКА.

 
