Тренер ЦСКА рассказал об отставке

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что не задумывался об уходе из клуба. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я в своей карьере борюсь и сражаюсь до последнего. У вас не должно быть никаких сомнений в этом. Еще два месяца назад по мнению некоторых мы были фаворитами на требл, а сегодня происходит то, что происходит. Эта весна плохая, но до первого матча в марте первые восемь месяцев были великолепными. Вы разочарованы, мы разочарованы, болельщики разочарованы, мы это понимаем», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

