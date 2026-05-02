Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Ветеран «Спартака» назвал, кто может помешать команде выиграть бронзу

Экс-футболист Деменко: за бронзу будут бороться «Локомотив», «Спартак» и «Балтика»
Виталий Невар/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Локомотив», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о претендентах на чемпионский титул в Российской премьер-лиге, а также назвал претендентов на бронзовые медали.

«Сложно сказать однозначно, но «Зенит» и «Краснодар» действительно претенденты на чемпионство. Но кто из них – выбрать тяжело. Как и в борьбе за третье место. «Локомотив» не выиграл, «Спартак» проиграл. Шансы, наверное, есть все-таки у трех команд: за бронзу будут бороться «Локомотив», «Спартак» и «Балтика», — подчеркнул Деменко.

За три матча до финиша действующий чемпион страны «Краснодар» опережает «Зенит» в турнирной таблице на один балл. В борьбе за бронзу уже сыгравший в 28-м туре «Локомотив» на два очка впереди «Спартака» и на четыре и пять очков опережает «Балтику» и ЦСКА, которые имеют по матчу в запасе. При этом в этом туре ЦСКА и «Зенит» проведут очную встречу в Москве.

Ранее бывший футболист ЦСКА Галямин предрек увольнение Челестини после сезона.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
