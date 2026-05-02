Ветеран «Спартака» назвал, кто может помешать команде выиграть бронзу

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Локомотив», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о претендентах на чемпионский титул в Российской премьер-лиге, а также назвал претендентов на бронзовые медали.

«Сложно сказать однозначно, но «Зенит» и «Краснодар» действительно претенденты на чемпионство. Но кто из них – выбрать тяжело. Как и в борьбе за третье место. «Локомотив» не выиграл, «Спартак» проиграл. Шансы, наверное, есть все-таки у трех команд: за бронзу будут бороться «Локомотив», «Спартак» и «Балтика», — подчеркнул Деменко.

За три матча до финиша действующий чемпион страны «Краснодар» опережает «Зенит» в турнирной таблице на один балл. В борьбе за бронзу уже сыгравший в 28-м туре «Локомотив» на два очка впереди «Спартака» и на четыре и пять очков опережает «Балтику» и ЦСКА, которые имеют по матчу в запасе. При этом в этом туре ЦСКА и «Зенит» проведут очную встречу в Москве.

