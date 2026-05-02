Дзюба обратился к болельщикам перед матчем «Акрона» с «Краснодаром»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба обратился в своем Telegram-канале к болельщикам перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

«Выехали в Самару, всем прекрасного дня, всем прекрасного настроения, улыбаемся. У нас солнышко опять. Завтра важная игра с «Краснодаром». Всем пока. Обнимаю, улыбаемся», — сказал Дзюба.

«Акрон» сыграет с «Краснодаром» 3 мая. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Дзюбу назвали фейковым героем.