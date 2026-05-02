Ветеран «Зенита» рассказал, когда ЦСКА уволит тренера

Экс-футболист Гасилин: ЦСКА уволит тренера в конце сезона
Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что московский ЦСКА уволит тренера Фабио Челестини в конце сезона, передает «Матч ТВ».

«Увольнение тренера будет после сезона, большая неустойка, думаю, договорятся уже после сезона. Сейчас в этом нет смысла, даже встряска эта, наверное, уже не поможет. Если увольнять, то надо было раньше», — сказал Гасилин.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».

Ранее бывший футболист ЦСКА Галямин предрек увольнение Челестини после сезона.

 
