Гимн России прозвучал на Кубке мира

Джорджио Пероттино/РИА Новости

На Кубке мира прозвучал гимн России в честь российских синхронисток, которые одержали победу в соревнованиях групп в произвольной программе.

В составе сборной России выступили Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Светлана Павлова, Александра Шмидт.

Второе место заняла сборная Китая, бронза досталась итальянкам.

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее российские синхронистки завоевали серебро на этапе Кубка мира.

 
