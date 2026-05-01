Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Российские синхронистки завоевали серебро на этапе Кубка мира

Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в Сиане (Китай).

Итоговая оценка российского дуэта составила 296,9358 балла.

Победительницами стали китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь, набравшие 308,2983 балла. Третье место заняли представительницы Японии Моэ Хига и Томока Сато с результатом 286,2075 балла.

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее чемпион мира из России объяснил, почему не может заработать на квартиру в России.

 
Теперь вы знаете
Откуда на коже берутся пигментные пятна? Виновато не только солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
