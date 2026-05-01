Российские синхронистки завоевали серебро на этапе Кубка мира

Синхронистки Черезова и Герасимова завоевали серебро на этапе КМ в Китае

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали серебряные медали в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира в Сиане (Китай).

Итоговая оценка российского дуэта составила 296,9358 балла.

Победительницами стали китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь, набравшие 308,2983 балла. Третье место заняли представительницы Японии Моэ Хига и Томока Сато с результатом 286,2075 балла.

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

