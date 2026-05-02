Сборная России выиграла золото на Кубке мира

Сборная России по синхронному плаванию выиграла золото на Кубке мира
Российские синхронистки одержали победу в произвольной программе групп на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Сиане.

В составе российской команды выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник. Они набрали 260,0196 балла.

Второе место заняла сборная Китая (243,9575 балла), а бронзу завоевала команда Италии (235,7576).

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее стало известно, что European Aquatics просит отсрочку допуска россиян.

 
