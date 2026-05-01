European Aquatics просит отсрочку отсрочку допуска россиян

European Aquatics запросила отсрочку допуска россиян с флагом и гимном
Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) запросила отсрочку допуска россиян с флагом и гимном до 1 сентября 2026 года, передает Sport24.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

1 мая российские синхронистки выиграли серебро на этапе Кубка мира. Победительницами стали китаянки Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйянь, набравшие 308,2983 балла. Третье место заняли представительницы Японии Моэ Хига и Томока Сато с результатом 286,2075 балла.

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне.

Ранее российские ватерполистки выиграли Кубок мира во втором дивизионе.

 
