Мостовой о поражении «Спартака» от «Крыльев Советов»: засуньте куда подальше схемы

Мостовой о поражении «Спартака» от «Крыльев» футбол бывает несправедлив

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что московский «Спартак» не заслужил поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Тот, кто не смотрел матч, удивился, а кто смотрел – удивился вдвойне. А «Спартаку» обидно втройне, ведь команда не заслуживала поражения. Футбол бывает несправедлив. Схемы, системы — засуньте их куда подальше», — сказал Мостовой.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2.

На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее Мостовой заявил, что следующий матч сборной России будет с сильным соперником.