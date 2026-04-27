Мостовой заявил, что следующий матч сборной России будет с сильным соперником

Мостовой: в игре с Египтом для нас будет настоящая проверка

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что для сборной России в игре с Египтом будет настоящая проверка, передает «Чемпионат».

«В игре с Египтом для нас будет настоящая проверка. Ребята почувствуют, что такое выездные матчи с хорошим соперником. Это здорово», — сказал Мостовой.

29 мая российская команда встретится в Каире со сборной Египта. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) Египет занимает 29-е место, Буркина-Фасо — 57-е, Тринидад и Тобаго — 101-е.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России обыграла Пакистан.