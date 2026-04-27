Российские ватерполистки выиграли Кубок мира во втором дивизионе

Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Китая в финальном матче Кубка мира во втором дивизионе, который прошел на Мальте.

Встреча, проходившая на Мальте, закончилась со счетом 18:17 в пользу российских спортсменок. За четыре секунды до завершения игры при равном счете главный тренер сборной России Сергей Маркоч взял тайм-аут. Победный мяч с финальной сиреной почти с центра игрового поля забила Дарья Савченко.

Кубок мира стал для российских ватерполисток первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях приняли участие 24 сборные.

Благодаря победе команда РФ гарантировала себе участие в финальном этапе Кубка мира 2026 года. Он пройдет в австралийском Сиднее с 22 по 26 июля.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее сборная Украина по водному поло отказалась сыграть с командой России.