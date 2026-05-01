«Чуть пораньше бы»: бывший игрок сборной России рассказал, спасется ли «Сочи» от вылета

Экс-футболист Деменко: у «Сочи» слишком сложный календарь
Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за ведущие клубы страны, включая санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», отметил игру «Сочи» в последних турах, но сказал, что команда Игоря Осинькина не сможет спастись от вылета.

«Самая сложная ситуация у «Сочи». Команда выдала такую серию, выиграла три матча у тех команд, где никто не предполагал ее побед. У того же ЦСКА на выезде! Но мне кажется, что последние туры сложатся для сочинцев неудачно. У «Сочи» очень тяжелый график, надо было включаться чуть раньше. Или хотя бы были бы другие соперники… А так сложновато будет набрать необходимые для спасения очки, но понятно, что команда не отчаивается и будет биться до последнего. Навели шороху, можно так сказать, все-таки многие их действительно уже списали», — считает Деменко.

«Сочи» занимает последнее место в РПЛ после 27 туров, набрав 18 очков. При этом сочинцы одержали три победы подряд, прежде чем потерпеть поражение от московского «Динамо» (0:2) в предыдущей встрече. Команде Осинькина остаются игры с «Оренбургом», «Зенитом» и «Ахматом», а отставание от зоны стыковых матчей составляет шесть очков.

