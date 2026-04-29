«Слышал по рассказам»: игрок «Зенита» заявил, что чемпионат России сложнее Лиги чемпионов

Дивеев: слышал, что в Лиге чемпионов играть легче, чем в чемпионате России

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Дивеев в интервью «СБГ ШОУ» заявил, что выступать в Лиге чемпионов проще, чем в российском чемпионате.

«Как я слышал по рассказам, в Лиге чемпионов легче играть, чем в нашем чемпионате. Потому что в нашем чемпионате ты играешь против «Балтики», которая бегает и по ногам тебя просто сзади кусает», — сказал Дивеев.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

