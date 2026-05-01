«Сильно бьет»: украинская теннисистка о финальном матче с Андреевой в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк на пресс-конференции высказалась о своем выходе в финал турнира серии WTA-1000 в Мадриде.

«Что бы ни произошло — я уже в финале. Мы уже играли в Брисбене, это был очень тяжелый матч, но здесь совершенно другие условия. Она очень стабильная, сильно бьет и отлично подает. С нетерпением жду финала», — сказала Костюк.

Марта Костюк одержала победу над бывшей российской спортсменкой Анастасией Потаповой, которая играет сейчас за Австрию. 2 мая украинка в финальном матче встретится с перовой ракеткой России 19-летней Миррой Андреевой.

В полуфинале Андреева переиграла американку Хейли Баптис. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева отказалась называть себя фаворитом финала в Мадриде с Костюк.

 
