Тарасова рассказала, чем Трусова может всех удивить

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, сможет ли серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (в замужестве (Игнатова) выполнить пятерной прыжок. Ее слова приводит РИА Новости.

«У Саши есть тренер и об этом лучше спросить у нее. Все идет от элемента, но будет ли она его делать, не знаю. А Саша, конечно, хочет всех удивить. И она нас уже удивляла», — сказала Тарасова.

В рамках выступления на шоу Этери Тутберидзе в Москве Трусова исполнила четверной лутц. После этого она заявила о намерении подготовить прыжок в пять оборотов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

