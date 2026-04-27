Муж Трусовой рассказал, куда они с семьей хотят полететь в отпуск

Российский фигурист Макар Игнатов заявил, что планирует провести отпуск с Александрой Трусовой на Мальдивах, передает «Чемпионат».

«На Мальдивы хотим, дней на десять», — сказал Игнатов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Ранее Трусовой предрекли возвращение на высокий уровень.