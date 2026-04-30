«На максимуме возможностей»: тренер «Зенита» Семак о матче с ЦСКА

Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции выразил уверенность, что московский ЦСКА проведет матч 28-го тура Российской премьер-лиги против его команды на максимуме возможностей.

«Но то, что было, уже не имеет значения — команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, игры против «Зенита» для всех — это дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего, ради кого играть, и я не сомневаюсь, что этот матч они проведут на максимуме своих возможностей», — заявил он.

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 2 мая в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

26 апреля «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 59 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара».

Ранее Семак установил рекорд «Зенита».

 
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
