Царукян встретится с экс-чемпионом UFC на турнире RAF

Царукян проведет поединок против Фергюсона на турнире RAF в июне

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян выступит на турнире по вольной борьбе против американского бойца Тони Фергюсона.

Бой состоится в рамках турнира Real American Freestyle (RAF) 13 июня в Сент-Луисе.

30 мая в Далласе Царукян проведет еще один поединок под эгидой организации RAF против Килона Джимисона. Оба боя запланированы в легком весе.

Фергюсон является бывшим временным чемпионом UFC. 42-летний боец имеет рекорд 26-6 в смешанных единоборствах. За карьеру в UFC он провел 32 боя, выиграв 26 из них.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе. Всего еа счету 29-летнего Армана 23 победы и три поражения в ММА. В UFC он провел 14 боев, одержал 11 побед и потерпел три поражения.

