Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Абсолютная неправда»: Хабиб о словах бойца UFC Царукяна о Путине

Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети опроверг слова бойца промоушна Арамана Царукяна про президента России Владимира Путина.

Царукян заявил, что «Путин построил для Хабиба спортивный зал».

«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил залы для меня», — написал Нурмагомедов

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Всего на счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе. Всего на счету Армана 26 боев в смешанных единоборствах, 23 из которых завершились его победой.

Ранее Царукян объяснил, почему чемпион UFC Илия Топурия его ненавидит.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
