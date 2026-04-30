«Абсолютная неправда»: Хабиб о словах бойца UFC Царукяна о Путине

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети опроверг слова бойца промоушна Арамана Царукяна про президента России Владимира Путина.

Царукян заявил, что «Путин построил для Хабиба спортивный зал».

«Это абсолютная неправда. Никто никогда не оплачивал мои счета и не строил залы для меня», — написал Нурмагомедов

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Всего на счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе. Всего на счету Армана 26 боев в смешанных единоборствах, 23 из которых завершились его победой.

