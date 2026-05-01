«Миннесота» с Капризовым прошла во второй раунд Кубка Стэнли

Капризов и Тарасенко вывели «Миннесоту» во второй раунд плей-офф НХЛ
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» на домашней арене переиграла «Даллас Старз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч, который состоялся в Сент-Полесо, завершился со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

В составе «Миннесоты» дубль оформил Куинн Хьюз, еще две шайбы добавил Мэтт Болди. У «Далласа» отличились Уайатт Джонстон и Маврик Бурк. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес один бросок в створ, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок.

Российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой на 38-й минуте. Этот гол стал для него первым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и 50-м в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Тарасенко вошел в число пяти российских хоккеистов, которые достигли этой отметки. Ранее 50 шайб в Кубке Стэнли забрасывали Александр Овечкин (77), Евгений Малкин (69), Никита Кучеров (54) и Сергей Федоров (52).

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Миннесоты», которая вышла во второй раунд. Там ее соперником будет «Колорадо Эвеланш». «Даллас» завершил выступление в плей-офф.

Ранее Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли.

 
