Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли

Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов «Миннесоты Уайлд» в Кубке Стэнли по итогам пятого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча «Миннесоты» против «Даллас Старз», которая прошла 29 апреля в Далласе, завершилась со счетом 4:2. Капризов забросил 17-ю шайбу в карьере в розыгрышах плей-офф и вышел на первое место в истории клуба по этому показателю. Предыдущий рекорд (16 голов) принадлежал американцу Заку Паризе.

Капризов также отдал две голевые передачи. Всего за матч он набрал три очка.

Еще по одной результативной передаче сделали российские хоккеисты «Миннесоты» Яков Тренин и Владимир Тарасенко. Помимо Капризова, у «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло, Мэтт Болди и Майкл Маккэррон. В составе «Даллас Старз» шайбы забросили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон.

После этой победы «Миннесота» повела в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Ранее Никита Кучеров вошел в тройку финалистов на приз лучшему игроку сезона НХЛ.

 
