«Подходит к концу»: Роналду объявил о скором завершении карьеры

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его игровая карьера подходит к концу. Его слова передает Marca.

«Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем. Она была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры», — сказал футболист.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», победитель чемпионата Европы и Лиги наций в составе сборной Португалии, чемпион Англии, Испании и Италии. Он является лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. За карьеру португалец забил более 900 официальных голов. В текущем сезоне он выступает за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, где также лидирует в гонке бомбардиров.

