Роналду иронично ответил на насмешки фанатов

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» после матча с «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии отправился давать флеш-интервью, во время которого столкнулся с насмешками от фанатов соперников. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Во время интервью фанаты начали насмехаться над Роналду с трибун. Он вытянул ладонь и показал число пять, а затем сказал: «Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, пять!».

29 апреля «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Роналду, который отличился на 76-й минуте с передачи Жоау Феликса. Для португальца гол в этом матче стал 970-м в карьере.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

