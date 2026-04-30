Стало известно, в какой клуб может уйти Челестини из ЦСКА

Тренер ЦСКА Челестини может возглавить «Леванте» или «Хетафе» из Ла Лиги

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини может возлавить один из испанских клубов «Хетафе» или «Леванте». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Челестини сам уведомил руководство ЦСКА о переговорах в середине апреля. Первые контакты с «Леванте» начались около месяца назад. Обсуждается возможность назначения Челестини главным тренером команды в следующем сезоне. По данным источника, зарплата специалиста в случае перехода может составить от 600 до 800 тысяч евро в год. В ЦСКА Челестини зарабатывает 1,7 миллиона евро.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

2 мая ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет на домашней арене с петербургским «Зенитом», а 6 мая армейцы в рамках финала Пути регионов Кубка России сразятся с московским «Спартаком».

