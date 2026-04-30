Война США и Израиля против Ирана
Иранские представители пропускают конгресс ФИФА перед ЧМ-2026

Ffiri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация Ирана во главе с президентом национальной федерации футбола Мехди Таджем пропустила заседание 76-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие проходит в канадском Ванкувере. На конгрессе присутствует российская делегация.

23 апреля официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что национальная сборная страны готова провести матчи чемпионата мира — 2026.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Ранее главе футбола Ирана отказали во въезде в Канаду.

 
