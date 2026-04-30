Главе футбола Ирана отказали во въезде в Канаду

Иранская делегация во главе с президентом Федерации футбола страны Мехди Таджем не смогла попасть в Канаду для участия в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об том сообщает AP News.

Согласно опубликованной информации, Тадж и еще несколько представителей федерации прилетели в Канаду с действующими визами. Однако на приграничном контроле их остановили и не допустили на канадскую территорию, из-за чего прибывшие покинули страну и не смогли принять участие в конгрессе.

Позднее власти Канады подтвердили факт отказа во въезде. Было отмечено, что при отзыве разрешения на въезд решения по этим вопросам принимаются в индивидуальном порядке.

23 апреля официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что национальная сборная страны готова провести матчи чемпионата мира — 2026.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Ранее стало известно, откажется ли Италия от возможности заменить Иран на чемпионате мира.