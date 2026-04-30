«Хочется забыть о теннисе»: Андреева о выходе в финал «тысячника» в Мадриде

Андреева после выхода в финал WTA-1000 заявила, что хочет забыть о теннисе

Первая ракетка России Мирра Андреева после победы над американкой Хейли Баптис и выхода в финал турнира WTA-1000 в Мадриде ответила, планирует ли смотреть второй полуфинал.

«Я буду смотреть четвертьфинал у мужчин. Чувствую, что сейчас хочется забыть о теннисе и что-нибудь поделать у себя в комнате: посмотреть сериал, почитать книгу или что-то еще. Тренер кончита будет смотреть, надеюсь, она справится со своей работой», — сказала Андреева.

Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8). «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

В финале Андреева сыграет с победительницей встречи украинки Марты Костюк и представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000.