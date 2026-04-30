Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Экс-футболист ЦСКА: у команды мало шансов на медали РПЛ

Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что у команды мало шансов на медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У ЦСКА мало шансов на медали. Игры у команды нет, мало набрали очков. Была бы игра, можно было бы говорить о шансах. Возможно, получится у ЦСКА собраться на матч Кубка России со «Спартаком». Можно ли сказать, что «Спартак» фаворит кубкового матча с ЦСКА? Понятно, что армейцы должны собраться, но это будет тяжело. Если бы команда была опытная, они могли бы собраться вечером на базе, сказать, что нужно вытащить игру на зубах. Но у ЦСКА молодая команда. Если молодежь поймает кураж, то «Спартаку» будет тяжело, но «Спартак» проводит чудесную весну, команда атакующая, много создает моментов, много создает моментов, но есть проблемы в обороне. У ЦСКА сильно хромает атака», — сказал Масалитин.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

Ранее легенда ЦСКА дал совет по поводу нового тренера.

 
Теперь вы знаете
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
