Экс-футболист ЦСКА: у команды мало шансов на медали РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что у команды мало шансов на медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У ЦСКА мало шансов на медали. Игры у команды нет, мало набрали очков. Была бы игра, можно было бы говорить о шансах. Возможно, получится у ЦСКА собраться на матч Кубка России со «Спартаком». Можно ли сказать, что «Спартак» фаворит кубкового матча с ЦСКА? Понятно, что армейцы должны собраться, но это будет тяжело. Если бы команда была опытная, они могли бы собраться вечером на базе, сказать, что нужно вытащить игру на зубах. Но у ЦСКА молодая команда. Если молодежь поймает кураж, то «Спартаку» будет тяжело, но «Спартак» проводит чудесную весну, команда атакующая, много создает моментов, много создает моментов, но есть проблемы в обороне. У ЦСКА сильно хромает атака», — сказал Масалитин.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА состоится 6 мая.

25 апреля ЦСКА в матче Российской премьер-лиги сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счетом 0:0. В турнирной таблице национального первенства армейцы идут на шестом месте, набрав 45 баллов. У лидирующего «Краснодара» — 60 очков.

Ранее легенда ЦСКА дал совет по поводу нового тренера.